Лондонский «Челси» готовится к срочному собранию для решения вопроса о назначении нового главного тренера, сообщает indykaila News.

Футбольный клуб «Челси» globallookpress.com

В клубе возникли разногласия относительно подходящей кандидатуры. По данным источника, одним из претендентов на эту должность является Лиам Росеньор, главный тренер «Страсбура».

1 января клуб объявил об уходе Энцо Марески, который руководил командой с лета 2024 года. За это время под его руководством «Челси» стал победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира. После 19 туров в АПЛ команда занимает шестое место с 30 очками.