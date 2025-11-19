Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился эмоциями после победы над Данией (4:2) в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Стив Кларк globallookpress.com

«У нас потрясающая команда! Просто невероятно! Я повторял это с самого начала. Мне понадобилось около года, может полтора, чтобы определить оптимальный путь развития для команды. Я нашёл его — и могу себя за это похвалить», — приводит слова Кларка официальный сайт УЕФА.

После шести туров Шотландия набрала 13 очков и возглавила группу C, гарантировав себе прямую путёвку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.