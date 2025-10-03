Сборная Испании опубликовала список игроков, вызванных на ближайшие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года.
В заявку вошли 26 футболистов. В субботу, 11 октября, испанцы сыграют дома с Грузией, а 14 октября встретятся с Болгарией.
Вратари: Унаи Симон, Давид Райа, Алекс Ремиро
Защитники: Педро Порро, Маркос Льоренте, Дин Хёйсен, Робин Ле Норман, Пау Кубарси, Дани Вивиан, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо
Полузащитники: Родри, Мартин Субименди, Алеиш Гарсия, Микель Мерино, Пабло Барриос, Педри, Дани Ольмо, Алекс Баэна
Нападающие: Самуэль Агехова, Ламин Ямаль, Хорхе Де Фрутос, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Хесус Родригес, Ферран Торрес