Агент Батракова: 30 миллионов за Алексея из Саудовской Аравии — гипотетические

Агент, представляющий интересы полузащитника «Локомотива», высказался о том, что футболистом интересуются в Саудовской Аравии.

«30 миллионов за Алексея из Саудовской Аравии — гипотетические. Оффера в клуб не приходило. Когда появился интерес от саудитов, было озвучено просто: "Было бы интересно перейти? ". А как можно ответить, когда не знаешь, какой клуб и какое именно предложение? Никакой конкретики точно не было», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков в нынешнем сезоне забил 7 голов в пяти матчах во всех турнирах. Соглашение 20-летнего игрока с «Локомотивом» истекает летом 2029 года.