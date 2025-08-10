ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ринат БилялетдиновРинат Билялетдинов: У нас работают никому не известные иностранцы, показывающие красивые презентации
  • 11:31
    • Абаскаль готов вернуться в «Спартак»
  • 08:38
    • Джикия провел дебютный матч за «Антальяспор»
  • 07:35
    • Александрова вышла в третий круг турнира в Цинциннати
  • 10:44
    • Соболев объяснил поражение «Зенита» от «Ахмата» в Грозном
  • 09:30
    • Сперцян не принял окончательное решение о переходе в «Саутгемптон»
    Все новости спорта

    Агент Батракова: 30 миллионов за Алексея из Саудовской Аравии — гипотетические

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о том, что футболистом интересуются в Саудовской Аравии.

    Алексей Батраков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков

    «30 миллионов за Алексея из Саудовской Аравии — гипотетические. Оффера в клуб не приходило. Когда появился интерес от саудитов, было озвучено просто: "Было бы интересно перейти? ". А как можно ответить, когда не знаешь, какой клуб и какое именно предложение? Никакой конкретики точно не было», — сказал Кузьмичев «СЭ».

    Батраков в нынешнем сезоне забил 7 голов в пяти матчах во всех турнирах. Соглашение 20-летнего игрока с «Локомотивом» истекает летом 2029 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды сыграют результативно?
  • «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы в Оренбурге?
  • «Оренбург» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Динамо» выиграть в Сочи?
  • «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.18
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Оренбург — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уолтон — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ростов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Барселона — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры