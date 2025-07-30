Бернард Бериша: Жду предложение от «Балтики»

Бывший полузащитникзаинтересован в продолжении карьеры в калининградской

«Вариант с моим переходом в "Балтику" действительно возможен. Я жду решения клуба, но очень хочу снова поработать с Андреем Талалаевым», — цитирует Беришу «Чемпионат».

Бериша защищал цвета «Ахмата» на протяжении семи с половиной лет — с 2017 по 2025 годы. За этот период он отыграл 199 официальных матчей, отметился 28 голами и отдал 23 результативные передачи.

17 июля стало известно, что контракт между «Ахматом» и полузащитником расторгнут по взаимному согласию сторон.