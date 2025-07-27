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    Челестини: Всегда можно обыграть чемпиона, а потом проиграть команде, которая борется за выживание

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    Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче против «Ахмата» (2:0).

    Фабио Челестини
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    Фабио Челестини

    «Всегда можно обыграть чемпиона, а потом проиграть команде, которая борется за выживание. Нигде не будет 5:0, 6:0. Все забитые мячи даются тяжело. Мы пока только в начале процесса. Команде нужно больше времени. В первом тайме нам недоставало личностей на поле, лидерских качеств. В "Оренбурге" с нами такое уже случалось. К тому же "Ахмат" очень хорошо оборонялся. И очень много мы теряли лёгких мячей», — цитирует Челестини «Чемпионат».

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    У ЦСКА теперь четыре очка и шестое место в турнирной таблице. У «Ахмата» нет очков и 14-е место.

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