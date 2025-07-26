Сергеев: Не сказал, что была какая-то плохая игра

Нападающий московскогопрокомментировал победу над(1:0) во втором туре РПЛ.

«Не сказал, что была какая-то плохая игра. Так играл соперник. Хорошо, что выиграли 1:0. Начало сезона — потихоньку вкатываемся.

Ярик [Гладышев] кинул аут на Касереса. Увидел, что можно прострелить. Мне оставалось только подставить ногу. Позитивные эмоции от забитого гола. Впереди ещё много туров. Сезон длинный — посмотрим.

У "Ростова" где-то остались требования Карпина. Сейчас новый тренер. У них свои задачи, у нас свои», — цитирует Сергеева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

У «Динамо» теперь стало четыре очка и второе место в турнирной таблице, «Ростов» (0) — тринадцатый.