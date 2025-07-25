ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жуан Педро и Коул ПалмерОни снова здесь. Что делает «Челси» теневым фаворитом нового сезона АПЛ
    Все новости спорта

    «Зенит» нацелился на нападающего сборной Бразилии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России Зенит Латинская Америка
    Петербургский «Зенит» намерен усилить нападение игроком «Фламенго» Педро Абреу.

    Педро Абреу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педро Абреу

    За 28-летнего форварда команда Сергея Семака сейчас предлагает 20 млн евро, сообщает журналист Жулио Мигель Нето. При этом «Фламенго» не готов отпускать одного из своих лидеров и ждет улучшенного предложения от питерцев.

    В этом сезоне Педро сыграл 10 матчей за клуб из Рио, забил в них 5 голов и сделал 2 ассиста.

    Сейчас нападающий оценивается в 22 млн евро, а в его активе есть выступления в составе сборной Бразилии (6 матчей, 1 гол). Напомним, что в начале июля «Зенит» подписал капитана «Фламенго» Жерсона, который также играет в национальной сборной.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Крылья Советов» и «Пари НН» определить, кто из них сильнее?
  • «Крылья Советов» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Первая победа «Арсенала» в сезоне?
  • «Арсенал» Тула — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Быки» снова победят?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 25 июля
  • Сегодня в 17:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Крылов — Гуськов
  • Бои
  • Завтра в 20:00
    •  4.44
  • Экспресс дня 26 июля
  • Завтра в 17:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Сокол — Чайка
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры