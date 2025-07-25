«Зенит» нацелился на нападающего сборной Бразилии

Петербургскийнамерен усилить нападение игроком «Фламенго»

За 28-летнего форварда команда Сергея Семака сейчас предлагает 20 млн евро, сообщает журналист Жулио Мигель Нето. При этом «Фламенго» не готов отпускать одного из своих лидеров и ждет улучшенного предложения от питерцев.

В этом сезоне Педро сыграл 10 матчей за клуб из Рио, забил в них 5 голов и сделал 2 ассиста.

Сейчас нападающий оценивается в 22 млн евро, а в его активе есть выступления в составе сборной Бразилии (6 матчей, 1 гол). Напомним, что в начале июля «Зенит» подписал капитана «Фламенго» Жерсона, который также играет в национальной сборной.