Сергеев: Все ждут, когда Тюкавин вернется на поле после тяжелой травмы

Форвард «Динамо»рассказал о взаимоотношениях с нападающим. Сейчас Тюкавин находится в лазарете.

«Мы познакомились с ним в сборной России, потом пересекались на матчах, перед играми. Костя очень хороший парень, веселый, открытый.

Все ждут, в том числе и я, когда он вернется на поле после тяжелой травмы. Все помогают его, поддерживают. Будет конкуренция, будет еще лучше», — сказал Сергеев в программе «Футбол России».

4 июля Сергеев до этого играл за «Крылья Советов». Соглашение с московским «Динамо» истекает в июне 2028 года.

В сезоне-2024/25 Сергеев провел за самарцев 30 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.