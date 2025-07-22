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    Сергеев: Все ждут, когда Тюкавин вернется на поле после тяжелой травмы

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    Форвард «Динамо» Иван Сергеев рассказал о взаимоотношениях с нападающим Константином Тюкавиным. Сейчас Тюкавин находится в лазарете.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Мы познакомились с ним в сборной России, потом пересекались на матчах, перед играми. Костя очень хороший парень, веселый, открытый.

    Все ждут, в том числе и я, когда он вернется на поле после тяжелой травмы. Все помогают его, поддерживают. Будет конкуренция, будет еще лучше», — сказал Сергеев в программе «Футбол России».

    4 июля Сергеев до этого играл за «Крылья Советов». Соглашение с московским «Динамо» истекает в июне 2028 года.

    В сезоне-2024/25 Сергеев провел за самарцев 30 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

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