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    Матвей Кисляк«Оренбург» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    Погба: Если Дембеле не выиграет «Золотой мяч» сейчас, то не выиграет никогда

    Футбол Футбол Франции Монако ПСЖ Золотой мяч
    Французский полузащитник «Монако» Поль Погба высказался об игре нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле в сезоне-2024/25.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    «Дембеле был ну очень хорош, выиграл Лигу чемпионов. Он играл очень важную роль в команде, забивал, проявлял себя в ключевых матчах. Это его год. Если он не выиграет сейчас, то не выиграет никогда», — сказал Погба в видео известного стримера IShowSpeed на YouTube-канале Live Speedy.

    В прошлом сезоне Дембеле провел 53 матча во всех турнирах, где отметился 35 голами и 16 результативными передачами.

    Текущий контракт Дембеле с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2028 года.

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