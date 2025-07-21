Погба: Если Дембеле не выиграет «Золотой мяч» сейчас, то не выиграет никогда

Французский полузащитник «Монако»высказался об игре нападающего «ПСЖ»в сезоне-2024/25.

«Дембеле был ну очень хорош, выиграл Лигу чемпионов. Он играл очень важную роль в команде, забивал, проявлял себя в ключевых матчах. Это его год. Если он не выиграет сейчас, то не выиграет никогда», — сказал Погба в видео известного стримера IShowSpeed на YouTube-канале Live Speedy.

В прошлом сезоне Дембеле провел 53 матча во всех турнирах, где отметился 35 голами и 16 результативными передачами.

Текущий контракт Дембеле с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2028 года.