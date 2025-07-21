«Реал» может подписать Конате бесплатно следующим летом

Защитникпопал в сферу интересов мадридского. Об этом информирует Football Insider.

По информации источника, испанский гранд готов дождаться окончания контракта 26-летнего француза и подписать его летом 2026 года на правах свободного агента.

В то же время в клубе рассматривают возможность предложить «Ливерпулю» умеренную компенсацию уже в текущее трансферное окно.

Ранее стало известно, что Конате уведомил руководство мерсисайдцев о желании покинуть команду этим летом.

Конате играет за «Ливерпуль» с 2021 года. В сезоне-2024/25 футболист провел 42 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.