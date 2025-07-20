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    Источник: «Бенфика» приобретет Риоса у «Палмейраса»

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    Бразильский полузащитник «Палмейраса» Ричард Риос переходит в «Бенфику», об этом сообщает инсайдера Фабрицио Романо.

    Ричард Риос
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    Ричард Риос

    По информации источника, директор португальского клуба Руй Педру Браз прилетел в Бразилию, чтобы достичь окончательного соглашения. Стороны договорились о сумме сделки, оплата по которой была произведена тремя частями.

    Сообщалось, что бразильский клуб хочет получить за 25-летнего хавбека 30 млн евро, а «Бенфика» рассчитывает договориться, чтобы часть суммы была оформлена в виде бонусов за индивидуальные и командные достижения разной степени сложности. Также стало известно, что на следующей неделе Риос вылетит в Лиссабон для прохождения медицинского осмотра.

    Ранее появилась информация, что «Зенит» предложил «Палмейрасу» 30 млн евро за полузащитника, однако сам игрок отказал клубу из Санкт-Петербурга.

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