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    Валерий Карпин«Динамо» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
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    «Барселона» не сможет провести матч за Кубок Гампера на стадионе «Камп Ноу»

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    Матч за Кубок Гампера между «Барселоной» и итальянским «Комо» не состоится на стадионе «Камп Ноу», как планировалось ранее.

    Футбольный клуб «Барселона»
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    Футбольный клуб «Барселона»

    Встреча будет перенесена на арену «Эстади Йохан Кройфф». Причиной стали проблемы с получением лицензии от городского совета Барселоны: клуб пока не смог получить разрешение на проведение матчей на «Камп Ноу».

    Сообщается, что абонементы на обновлённый «Камп Ноу» поступят в продажу только после 10 августа, когда будет определено, сколько мест можно будет предложить болельщикам и по каким ценам.

    Сейчас клуб рассчитывает, что к первому домашнему матчу Ла Лиги против «Валенсии» (13 или 14 сентября) на стадионе будут открыты 62 000 мест на первой и второй трибунах.

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