«Барселона» не сможет провести матч за Кубок Гампера на стадионе «Камп Ноу»

Матч за Кубок Гампера междуи итальянскимне состоится на стадионе «Камп Ноу», как планировалось ранее.

Встреча будет перенесена на арену «Эстади Йохан Кройфф». Причиной стали проблемы с получением лицензии от городского совета Барселоны: клуб пока не смог получить разрешение на проведение матчей на «Камп Ноу».

Сообщается, что абонементы на обновлённый «Камп Ноу» поступят в продажу только после 10 августа, когда будет определено, сколько мест можно будет предложить болельщикам и по каким ценам.

Сейчас клуб рассчитывает, что к первому домашнему матчу Ла Лиги против «Валенсии» (13 или 14 сентября) на стадионе будут открыты 62 000 мест на первой и второй трибунах.