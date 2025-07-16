ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динияр БилялетдиновДинияр Билялетдинов: Нельзя просто так прийти в Академию «Локо» и сказать «Я — дворовой мастер»
    Все новости спорта

    Адемола Лукман обсуждает контракт с миланским «Интером»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Интер Аталанта
    Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман является главной трансферной целью «Интера» для усиления атаки в летнее окно.

    Адемола Лукман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Адемола Лукман

    Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, миланский клуб проявляет серьезный интерес к 27-летнему форварду «Аталанты» и уже достиг предварительной договоренности с самим игроком относительно личного контракта.

    Однако переговоры между клубами осложняются различием в оценке трансфера. «Интер» готов предложить за Лукмана около 40 миллионов евро, но «Аталанта» не намерена отпускать своего лидера менее чем за 50 миллионов евро.

    Лукман провел в прошедшем сезоне Серии А 31 матч, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Контракт с «Аталантой» у игрока действует до лета 2027 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лудогорец» шагнёт во второй раунд Лиги чемпионов?
  • «Динамо» Минск — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Шелбурн» пройдет в следующую стадию квалификации ЛЧ?
  • «Линфилд» — «Шелбурн». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Сможет ли Рублев обыграть 493-ю ракетку мира?
  • Рублев — Эрнандес. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Линфилд — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рублев — Эрнандес
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Норвегия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.07
  • Экспресс дня 17 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция (ж) — Англия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Партизан — АЕК Ларнака
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ла-Фиорита — Вардар
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры