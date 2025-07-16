Адемола Лукман обсуждает контракт с миланским «Интером»

Нападающийявляется главной трансферной цельюдля усиления атаки в летнее окно.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, миланский клуб проявляет серьезный интерес к 27-летнему форварду «Аталанты» и уже достиг предварительной договоренности с самим игроком относительно личного контракта.

Однако переговоры между клубами осложняются различием в оценке трансфера. «Интер» готов предложить за Лукмана около 40 миллионов евро, но «Аталанта» не намерена отпускать своего лидера менее чем за 50 миллионов евро.

Лукман провел в прошедшем сезоне Серии А 31 матч, забил 15 голов и отдал пять результативных передач. Контракт с «Аталантой» у игрока действует до лета 2027 года.