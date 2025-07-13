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    Галактионов: Комличенко хорошо вписался в команду, его приняли ребята

    Футбол Товарищеские матчи Локомотив Динамо
    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о товарищеском матче против «Динамо»(1:5).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Нужно разделять. Это было названо матчем. По факту — три тайма по 45 минут. Мы довольны, как сыграли 90 минут. В третьем отрезке мастерство футболистов "Динамо" оказалось выше.

    Настроение боевое. Ждем еще нескольких ребят. Никогда нельзя до конца быть довольным составом. Комличенко хорошо вписался, его хорошо приняли ребята, он знает, как всё выполнять. У Бакаева немного другая история. У него немного другие требования в команде, чем были раньше. По скорости и другим качествам на поле ему нужно проявлять себя», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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