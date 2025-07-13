Булыкин — про ЦСКА: В чемпионате надо выглядеть сильнее, чем в Суперкубке

Экс-футболист сборной Россиивысказался об изменениях в игрепосле победы в Суперкубке России над(1:0).

«Говоря об изменениях ЦСКА при Челестини, в команде хороший подбор футболистов, их можно ставить на разные позиции, но при этом они будут показывать хороший футбол.

Но в чемпионате надо выглядеть сильнее, чем в Суперкубке. Если в РПЛ будет такая же игра, результата не добьются. Это начало сезона, поэтому ждём, что ЦСКА прибавит, если хотят выиграть чемпионат России», — сказал Булыкин Чемпионату.

В 1-м туре нового сезона российской Премьер-лиги ЦСКА встретится с «Оренбургом» 21-го июля.