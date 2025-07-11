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    «Реал» и «Бенфика» договорились о трансфере Альваро Каррераса

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    Мадридский «Реал» достиг устной договоренности с «Бенфикой» по поводу перехода защитника Альваро Каррераса, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

    Альваро Каррерас
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    Альваро Каррерас

    Согласно источнику, сумма трансфера 22-летнего испанца составит 50 миллионов евро. Оплата будет производиться поэтапно, а не одной суммой.

    Каррерас прибудет в Мадрид после получения официального подтверждения от «Манчестер Юнайтед» — его бывшего клуба — о том, что английская команда не воспользуется правом обратного выкупа. При этом «Юнайтед» всё же получит около 9 миллионов евро как долю от сделки между «Бенфикой» и «Реалом».

    В минувшем сезоне-2024/25 Каррерас провёл за «Бенфику» 50 матчей, забил 4 мяча и отметился 5 голевыми передачами.

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