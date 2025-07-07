Тео Эрнандес близок к переходу в «Аль-Хиляль»

Французский защитникпродолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб достиг окончательной договоренности с «Аль-Хилялем» по условиям трансфера.

Сделка обойдется саудовскому гранду в 25 млн евро. Подписание контракта ожидается в ближайшее время. 27-летний футболист выступал за «Милан» с 2019 года и за это время стал одним из лидеров команды.

В сезоне-2024/25 Эрнандес принял участие в 49 встречах, отметившись 5 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Его действующее соглашение с «россонери» рассчитано до лета 2026 года.