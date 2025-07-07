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    Малком может вернуться в «Зенит»

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    Хавбек «Аль-Хиляля» Малком, скорее всего, покинет клуб, сообщает издание Asharq Al-Awsat.

    Малком
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    Малком

    Саудовская команда и 28-летний бразилец, по информации источника, приняли решение прекратить сотрудничество и планируют расторгнуть действующий контракт, рассчитанный до 2027 года.

    Журналист Луис Фабиани утверждает, что «Зенит» проявлял интерес к возвращению Малкома — петербуржцы начали изучать такой вариант еще около месяца назад.

    Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. За это время он выиграл с клубом девять трофеев и стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2022/23, забив 23 мяча. В начале 2023 года он получил российское гражданство.

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