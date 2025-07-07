Малком может вернуться в «Зенит»

Хавбек, скорее всего, покинет клуб, сообщает издание Asharq Al-Awsat.

Саудовская команда и 28-летний бразилец, по информации источника, приняли решение прекратить сотрудничество и планируют расторгнуть действующий контракт, рассчитанный до 2027 года.

Журналист Луис Фабиани утверждает, что «Зенит» проявлял интерес к возвращению Малкома — петербуржцы начали изучать такой вариант еще около месяца назад.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. За это время он выиграл с клубом девять трофеев и стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2022/23, забив 23 мяча. В начале 2023 года он получил российское гражданство.