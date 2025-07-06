Тюкавин — о трансфере Сергеева: Он сделал правильный выбор

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Ваня — классный, на позитиве. Он наконец-то приехал к нам. Мы с ним посидели и пообщались, поздравил его с подписанием, сказал Ване, что он сделал правильный выбор. Думаю, он нам поможет. Ваня — мой конкурент? По позиции, да. И это хорошо. Я надеюсь, что благодаря этой конкуренции и я вырасту, и Ваня в чем-то прибавит», — сказал Тюкавин «СЭ».
30-летний Сергеев стал футболистом бело-голубых 4 июля, заключив с командой контракт на три года. Он и Тюкавин вместе играли в составе сборной России.