Тюкавин — о трансфере Сергеева: Он сделал правильный выбор

Форвард московского «Динамо»считает однозначным усилением команды трансфериз «Крыльев Советов», а также добавил, что не боится конкуренции с ним.

«Ваня — классный, на позитиве. Он наконец-то приехал к нам. Мы с ним посидели и пообщались, поздравил его с подписанием, сказал Ване, что он сделал правильный выбор. Думаю, он нам поможет. Ваня — мой конкурент? По позиции, да. И это хорошо. Я надеюсь, что благодаря этой конкуренции и я вырасту, и Ваня в чем-то прибавит», — сказал Тюкавин «СЭ».

30-летний Сергеев стал футболистом бело-голубых 4 июля, заключив с командой контракт на три года. Он и Тюкавин вместе играли в составе сборной России.