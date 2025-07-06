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    Тюкавин — о трансфере Сергеева: Он сделал правильный выбор

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    Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин считает однозначным усилением команды трансфер Ивана Сергеева из «Крыльев Советов», а также добавил, что не боится конкуренции с ним.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Ваня — классный, на позитиве. Он наконец-то приехал к нам. Мы с ним посидели и пообщались, поздравил его с подписанием, сказал Ване, что он сделал правильный выбор. Думаю, он нам поможет. Ваня — мой конкурент? По позиции, да. И это хорошо. Я надеюсь, что благодаря этой конкуренции и я вырасту, и Ваня в чем-то прибавит», — сказал Тюкавин «СЭ».

    30-летний Сергеев стал футболистом бело-голубых 4 июля, заключив с командой контракт на три года. Он и Тюкавин вместе играли в составе сборной России.

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