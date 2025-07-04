Гендиректор «Динамо» — о планах на летнее ТО: Мы хотим усилиться

Генеральный директор московскоговысказался о планах клуба на летнее трансферное окно.

«Трансферов стоит ждать, мы хотим усилиться. Но не буду говорить, какие позиции. Ситуация меняется, появляются травмированные и так далее.

Точное количество не скажу, однако одну-две позиции точно надо усилить», — передает слова Пивоварова Чемпионат.

Сегодня, 4-го июля стало известно о том, что нападающий Иван Сергеев подписал 3-летний контракт с «Динамо». Московский клуб презентовал нападающего во время товарищеского матча против «Партизана» (3:1).