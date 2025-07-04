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    Гендиректор «Динамо» — о планах на летнее ТО: Мы хотим усилиться

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    Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.

    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М
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    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М

    «Трансферов стоит ждать, мы хотим усилиться. Но не буду говорить, какие позиции. Ситуация меняется, появляются травмированные и так далее.

    Точное количество не скажу, однако одну-две позиции точно надо усилить», — передает слова Пивоварова Чемпионат.

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