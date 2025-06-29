«Овьедо» интересуется Рондоном

Нападающийможет вернуться в испанскую Примеру, сообщает Super Deportivo.

В услугах 35-летнего венесуэльца заинтересован «Овьедо», который по итогам прошлого сезона поднялся из Сегунды и будет выступать в элитном испанском дивизионе после длительного перерыва.

Последним клубом Рондона была мексиканская «Пачука», где он сыграл 39 матчей, забил 16 мячей и сделал 3 голевые передачи. Сейчас форвард оценивается в 750 тысяч евро.

Рондон известен по выступлениям в РПЛ за за «Рубин», «Зенит» и ЦСКА. В Примере он играл за «Лас-Пальмас» и «Малагу».