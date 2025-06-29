Аршавин: «Локомотиву» было выгодно отдать Тикнизяна не в российский клуб

Экс-полузащитниквысказался о переходе защитникаиз

«Как я знаю, Тикнизян был близок к "Зениту", а разница в зарплате была не настолько велика, но это уже в прошлом. Мне кажется, что "Локомотив" сам не хотел оставлять Тикнизяна в России, так как его бы взяли конкуренты.

"Локомотиву" было выгодно отдать Тикнизяна не в российский клуб. Мне кажется, что у него всегда была нацеленность в Европу», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Напомним, что Тикнизян подписал контракт до лета 2028-го года с «Црвеной Звездой» 22-го июня.