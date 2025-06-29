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    Аршавин: «Локомотиву» было выгодно отдать Тикнизяна не в российский клуб

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    Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о переходе защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Црвену Звезду».

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Как я знаю, Тикнизян был близок к "Зениту", а разница в зарплате была не настолько велика, но это уже в прошлом. Мне кажется, что "Локомотив" сам не хотел оставлять Тикнизяна в России, так как его бы взяли конкуренты.

    "Локомотиву" было выгодно отдать Тикнизяна не в российский клуб. Мне кажется, что у него всегда была нацеленность в Европу», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

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    • Напомним, что Тикнизян подписал контракт до лета 2028-го года с «Црвеной Звездой» 22-го июня.

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