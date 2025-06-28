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    Владан Милоевич: Дружба, которая связывает две наши команды, становится только крепче

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    Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с «Зенитом».

    Владан Милоевич
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    Владан Милоевич

    «Дружба, которая связывает две наши команды, становится только крепче. Для нас это уже традиционное противостояние во время предсезонных сборов. Уверен, что этот матч даст много полезной информации для дальнейшей подготовки», — приводит слова Милоевича «Матч ТВ».

    Матч состоится 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Напомним, что в прошедшем сезоне «Зенит» занял второе место в Российской Премьер-Лиге, уступив чемпионство «Краснодару». Третьим стал московский ЦСКА.

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