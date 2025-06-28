Владан Милоевич: Дружба, которая связывает две наши команды, становится только крепче

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с

«Дружба, которая связывает две наши команды, становится только крепче. Для нас это уже традиционное противостояние во время предсезонных сборов. Уверен, что этот матч даст много полезной информации для дальнейшей подготовки», — приводит слова Милоевича «Матч ТВ».

Матч состоится 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Напомним, что в прошедшем сезоне «Зенит» занял второе место в Российской Премьер-Лиге, уступив чемпионство «Краснодару». Третьим стал московский ЦСКА.