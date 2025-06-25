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    «Лион»: Мы немедленно подадим апелляцию

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    «Лион» сделал официальное заявление после того, как клуб официально понизили в классе.

    «Лион»
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    «Лион»

    «Лион принимает к сведению непонятное решение, вынесенное DNCG сегодня вечером, и подтверждает, что немедленно подаст апелляцию.

    В течение последних нескольких месяцев мы тесно сотрудничали с DNCG, удовлетворяя все ее запросы инвестициями в акционерный капитал, превышающими запрошенные суммы. Благодаря притоку капитала от наших акционеров и продаже Crystal Palace наш денежный поток значительно улучшился, и у нас более чем достаточно ресурсов на сезон 2025/26.

    С продемонстрированными средствами и спортивными успехами, которые принесли нам место в еврокубках два года подряд, мы искренне не понимаем, как административное решение могло лишить такой великий французский клуб возможности выступать в низшей лиге. Мы подадим апелляцию, чтобы продемонстрировать нашу способность предоставить ресурсы, необходимые в денежном выражении, для обеспечения поддержания OL в L1», — сказано в заявлении.

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