«Лион»: Мы немедленно подадим апелляцию

сделал официальное заявление после того, как клуб официально понизили в классе.

«Лион принимает к сведению непонятное решение, вынесенное DNCG сегодня вечером, и подтверждает, что немедленно подаст апелляцию.

В течение последних нескольких месяцев мы тесно сотрудничали с DNCG, удовлетворяя все ее запросы инвестициями в акционерный капитал, превышающими запрошенные суммы. Благодаря притоку капитала от наших акционеров и продаже Crystal Palace наш денежный поток значительно улучшился, и у нас более чем достаточно ресурсов на сезон 2025/26.

С продемонстрированными средствами и спортивными успехами, которые принесли нам место в еврокубках два года подряд, мы искренне не понимаем, как административное решение могло лишить такой великий французский клуб возможности выступать в низшей лиге. Мы подадим апелляцию, чтобы продемонстрировать нашу способность предоставить ресурсы, необходимые в денежном выражении, для обеспечения поддержания OL в L1», — сказано в заявлении.

По итогам прошедшего сезона Лиги 1 «Лион» занял 6-е место и пробился в Лигу Европы.