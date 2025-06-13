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    Лангле — о переходе в «Атлетико»: Я очень горд и счастлив этому событию

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    Защитник «Атлетико» Клеман Лангле высказался о подписании контракта с «матрасниками» до лета 2028-го года.

    Клеман Лангле — защитник «Атлетико»
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    Клеман Лангле — защитник «Атлетико»

    «Для меня большая честь быть частью этого клуба и этой истории. Теперь я могу сказать, что я на 200% фанат "Атлетико". Я очень горд и счастлив этому событию.

    Мы пока не смогли выиграть ни одного титула, но мы сделали много правильных вещей, у нас были очень хорошие отрезки с довольно высоким уровнем игры. Сезон был довольно позитивным, в том числе и на личном уровне», — приводит слова Лангле AS.

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    • Напомним, что «Барселона» расторгла контракт с защитником. В прошедшем сезоне Лангле выступал за «Атлетико» на правах аренды, где провел 23 матча, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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