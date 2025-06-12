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    Радченко: Покупка Жерсона придаст уверенности «Зениту»

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    Воспитанник «Зенита» и бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко высказался по поводу вероятного перехода капитана бразильского «Фламенго» Жерсона в питерский клуб.

    Жерсон
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    Жерсон

    «Приобретение Жерсона, несомненно, повысит конкурентоспособность "Зенита". Клуб давно проявлял интерес к этому футболисту, и его переход представляется особенно важным после ухода Клаудиньо и сохраняющейся неопределённости с Венделом.

    Жерсон призван обеспечить баланс и вариативность в центральной зоне, что окажет существенное влияние на перспективы "Зенита" в борьбе за чемпионский титул.

  • Источник: Жерсон близок к переходу в «Зенит»
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    • Клуб, безусловно, проанализировал ошибки, допущенные в предыдущих сезонах. Приход Жерсона укрепит уверенность команды и позволит избежать подобных сложностей в дальнейшем, способствуя продолжению гегемонии "Зенита" в российском футболе», — сказал Радченко «Чемпионату».

    «Зенит» продолжает вести активные переговоры с 28-летним Жерсоном и они продвигаются довольно успешно. В составе сборной Бразилии хавбек сыграл 14 матчей и забил один гол.

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