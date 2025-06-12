Воспитанник «Зенита» и бывший нападающий сборной Россиивысказался по поводу вероятного перехода капитана бразильского «Фламенго»в питерский клуб.

«Приобретение Жерсона, несомненно, повысит конкурентоспособность "Зенита". Клуб давно проявлял интерес к этому футболисту, и его переход представляется особенно важным после ухода Клаудиньо и сохраняющейся неопределённости с Венделом.

Жерсон призван обеспечить баланс и вариативность в центральной зоне, что окажет существенное влияние на перспективы "Зенита" в борьбе за чемпионский титул.

Клуб, безусловно, проанализировал ошибки, допущенные в предыдущих сезонах. Приход Жерсона укрепит уверенность команды и позволит избежать подобных сложностей в дальнейшем, способствуя продолжению гегемонии "Зенита" в российском футболе», — сказал Радченко «Чемпионату».

«Зенит» продолжает вести активные переговоры с 28-летним Жерсоном и они продвигаются довольно успешно. В составе сборной Бразилии хавбек сыграл 14 матчей и забил один гол.