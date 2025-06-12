«Тоттенхэм» планирует приобрести полузащитника «Брентфорда» Дамсгора

проявляет интерес к полузащитнику

По информации сайта Caught Offside, трансфер 24-летнего датчанина может обойтись лондонскому клубу в сумму от 40 до 50 миллионов евро. Помимо «Тоттенхэма», на игрока также претендуют «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Интер» и «Наполи».

Сам «Брентфорд» открыт для предложений и может рассмотреть возможность продажи футболиста, за которого ранее заплатил 13,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 2024/25 Миккель Дамсгор провёл за «Брентфорд» 43 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 28 миллионов евро.