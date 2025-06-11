Кирьяков: Для Гладышева покер — личное достижение, но не более

Бывший игрок сборной Россииподелился впечатлениями от дебютав национальной команде во время встречи против сборной Беларуси (4:1).

«Гладышев в последнее время неплохо играл за "Динамо". Его приглашение в сборную напрашивалось. Но на фоне белорусов мы выглядели намного сильнее. Для Гладышева покер — личное достижение, но не более. Я бы сейчас не стал говорить яркие слова в его адрес. Он сделал свою работу, проявил себя. Показал, что в дальнейшем на него можно рассчитывать. Сейчас важнее играть за свой клуб. К матчу с Беларусью не стоит серьезно относиться. К сожалению, у них есть проблемы в футболе. Поэтому не стоит возносить этот результат», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

22-летний футболист столичного «Динамо» в матче против Беларуси забил все четыре мяча команды Валерия Карпина и стал третьим игроком в истории сборной России, забивший от четырех и более мячей после Олега Саленко и Артема Дзюбы.