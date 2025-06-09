ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду с трофеем Лиги НацийСлёзы Роналду и великий матч в Мюнхене: Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций
    Все новости спорта

    Нагорных: Рады, что Батраков и Сильянов остаются в «Локомотиве»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает правильным решением для всех сторон заключение новых контрактов с Алексеем Батраковым и Александром Сильяновым.

    Алексей Батраков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Батраков

    «Рады, что Алексей Батраков и Александр Сильянов остаются игроками "Локомотива". У них впереди большая карьера, они развиваются. Сегодня они — одни из лучших игроков в своих амплуа в РПЛ. К Батракову есть интерес постоянно, мы его видим.

  • Батраков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года
  • Читайте по теме

    • Но переговоры прошли конструктивно как со стороны клуба, так и со стороны игроков и их представителей. Хотелось поблагодарить и их сторону. Можем четко констатировать, что позиция всех сторон заключалась в желании договориться, найти наилучшие решения. Итог — подписанные новые контракты, продление наших отношений. Думаю, этому рады и сами игроки, и болельщики», — сказал Нагорных «СЭ».

  • Исторический триумф «Краснодара», испорченный праздник «Зенита» и катастрофа «Факела». Итоги сезона РПЛ
  • Провожаем розыгрыш чемпионата России 2024/2025
  • 29/05/2025

    • Контракты обоих футболистов были пролонгированы до 2029 года. В минувшем сезоне 20-летний Батраков сыграл 37 матчей за железнодорожников, забил 15 голов и сделал 10 ассистов. У 24-летнего Сильянова один мяч и две голевые передачи в 37 встречах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обойдет ли Казахстан Северную Македонию?
  • Казахстан — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Итальянцы уничтожат своего соперника?
  • Италия — Молдова. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Бельгийцы испытают трудности с Уэльсом?!
  • Бельгия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 4.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хорватия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Эстония — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кыргызстан — ОАЭ
  • Футбол
  • Завтра в 16:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры