Нагорных: Рады, что Батраков и Сильянов остаются в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива»считает правильным решением для всех сторон заключение новых контрактов с

«Рады, что Алексей Батраков и Александр Сильянов остаются игроками "Локомотива". У них впереди большая карьера, они развиваются. Сегодня они — одни из лучших игроков в своих амплуа в РПЛ. К Батракову есть интерес постоянно, мы его видим.

Но переговоры прошли конструктивно как со стороны клуба, так и со стороны игроков и их представителей. Хотелось поблагодарить и их сторону. Можем четко констатировать, что позиция всех сторон заключалась в желании договориться, найти наилучшие решения. Итог — подписанные новые контракты, продление наших отношений. Думаю, этому рады и сами игроки, и болельщики», — сказал Нагорных «СЭ».

Контракты обоих футболистов были пролонгированы до 2029 года. В минувшем сезоне 20-летний Батраков сыграл 37 матчей за железнодорожников, забил 15 голов и сделал 10 ассистов. У 24-летнего Сильянова один мяч и две голевые передачи в 37 встречах.