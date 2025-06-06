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    В «Тоттенхэме» прокомментировали увольнение Постекоглу с поста главного тренера

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    «Тоттенхэм» прокомментировал увольнение главного тренера Анге Постекоглу, несмотря на недавнюю победу команды в Лиге Европы.

    Анге Постекоглу
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    Анге Постекоглу

    «Мы благодарны Постекоглу за два года преданной работы и вклад в развитие команды. Тем не менее правление единогласно решило, что в интересах клуба необходимы изменения для устойчивого прогресса», — говорится в заявлении клуба.

    В сезоне 2024/25 под руководством Постекоглу «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0, что стало первым европейским трофеем клуба с 2008 года.

    Однако в Английской Премьер-лиге команда заняла лишь 17-е место, набрав 38 очков, что стало худшим результатом за всю историю участия клуба в АПЛ.

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