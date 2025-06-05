Карпин — о Дзюбе в сборной России: Пока его не стоит ждать

Главный тренерпрокомментировал отсутствие нападающегов национальной команде.

«Вызов Дзюбы — разовая акция. Пока его не стоит ждать. Это история только, если нас допустят. Вам Дзюба нравится или сборная? Пока без него», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

36-летний нападающий сыграл единственный матч в сборной России под руководством Карпина 19 марта 2025 года. Тогда национальная команда играла против сборной Гренады.

В том матче Дзюба забил свой 31-й гол за сборную России, обойдя Александра Кержакова и единолично став лучшим бомбардиром в истории сборной России

Сборные России и Нигерии сыграют товарищеский матч между собой 6 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча в 20:00 по московскому времени.