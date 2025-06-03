Тренер сборной Нигерии объяснил отсутствие Осимхена

Главный тренер сборной Нигериирассказал, почему не стал вызывать в национальную команду ведущего нападающего

«Для меня Виктор — лучший нападающий в мире. Ему было сложно приехать на игру, потому что он провел сезон под большим давлением. Реальность такова, что во время трансферного окна такой игрок, как он, не сосредоточен на 100%.

Мне нужно защищать его физически и морально, потому что есть вероятность, что он сменит клубную прописку. Ему нужно сосредоточиться на этом», — приводит слова Шелля Mozzart Sport.

Осмихен по-прежнему принадлежит «Наполи», но этот сезон отыграл в аренде в «Галатасарае».

Прогнозы и ставки на футбол

Матч между сборными России и Нигерии состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в 20:00 (мск).

Товарищеская игра сборных России и Нигерии пройдет 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве, начало встречи — в 20:00 (мск).