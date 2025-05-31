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    Семин: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «ПСЖ»

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    Экс-наставник сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ». Встреча пройдет 31 мая в Мюнхене.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Считаю, что все финальные матчи Лиги чемпионов — это лучший футбол. Сильнейшие команды мира обеспечивают движение футбола вперед. А мы за этим с удовольствием наблюдаем. Выделить же хочется тот, когда болеешь за команду, которая выигрывает финал. Сейчас буду болеть за «ПСЖ».

    Луис Энрике смог в такой короткий срок создать команду практически заново. Есть и новички, однако большинство — те же. Вот только действуют они совсем по-другому. Во-первых, он смог убедить футболистов, чтобы они хорошо отрабатывали в обороне после потери мяча. Ведь у «ПСЖ» было трио — Месси, Неймар и Мбаппе — которое играло только на атаку. Либо тренеры не могли их настроить на то, что после атаки есть оборона, либо, наоборот, сами сознательно оставляли для них только атакующие действия. В общем, команда была совершенно иная. Новая и атакует, и обороняется всем составом. Сегодняшний «ПСЖ» явно сильнее, — сказал Семин в интервью «СЭ».

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