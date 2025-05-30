Источник: Гасперини заключил контракт с «Ромой»

Джан Пьеро Гасперини Фото: globallookpress.com
По информации источника, тренер подписал трехлетний контракт со столичным клубом.
Гасперини покинет «Аталанту» спустя девять лет работы. Под его руководством бергамаски в сезоне-2023/2024 «Аталанта» выиграла Лигу Европы, дважды выходили в финал Кубка Италии и три раза становились бронзовыми призерами Серии А.
По итогам минувшего сезона команда Гасперини заняла 3-е место в Серии и квалифицировалась в Лигу чемпионов. «Рома» расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы и сыграет в Лиге Европы.