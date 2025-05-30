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    Источник: Гасперини заключил контракт с «Ромой»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Рома
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подписал контракт с «Ромой», об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    По информации источника, тренер подписал трехлетний контракт со столичным клубом.

    Гасперини покинет «Аталанту» спустя девять лет работы. Под его руководством бергамаски в сезоне-2023/2024 «Аталанта» выиграла Лигу Европы, дважды выходили в финал Кубка Италии и три раза становились бронзовыми призерами Серии А.

    По итогам минувшего сезона команда Гасперини заняла 3-е место в Серии и квалифицировалась в Лигу чемпионов. «Рома» расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы и сыграет в Лиге Европы.

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