Источник: Гасперини заключил контракт с «Ромой»

Главный тренерподписал контракт с, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, тренер подписал трехлетний контракт со столичным клубом.

Гасперини покинет «Аталанту» спустя девять лет работы. Под его руководством бергамаски в сезоне-2023/2024 «Аталанта» выиграла Лигу Европы, дважды выходили в финал Кубка Италии и три раза становились бронзовыми призерами Серии А.

По итогам минувшего сезона команда Гасперини заняла 3-е место в Серии и квалифицировалась в Лигу чемпионов. «Рома» расположилась на 5-й строчке турнирной таблицы и сыграет в Лиге Европы.