«Локомотив» определился, кого продаст в межсезонье

Московскийпринял решение, кого продаст или отпустит летом в аренду.

По данным «СЭ», в этот список входят сейчас шесть футболистов: Марко Раконьянц («Диошдьер», Венгрия), Марк Мампасси («Кортрейк», Бельгия), Николай Титков («Балтика»), Михаил Щетинин («Факел»), Тимофей Митров («Шинник»), Андрей Никитин («Нефтехимик»).

Все они провели прошлый сезон в аренде в других командах. Сегодня, 28 мая, стало известно, что главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов продолжит работу в клубе и в следующем сезоне.

В этом чемпионате железнодорожники финишировали шестыми с 53 очками.