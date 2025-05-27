Капелло: Мне нравится футбол Сеска Фабрегаса

Экс-наставник «Милана»высказался о потенциальных кандидатах на пост главного тренера россонери.

«Кажется, что всё находится в подвешенном состоянии. Я читал об Аллегри, который, кажется, ближе к "Наполи", если Конте уйдёт, и об Итальяно, который может остаться в "Болонье". Со стороны я вижу всё, кроме чёткого плана. Если Конте недоступен и вы позволили другим опередить вас с Аллегри, я не вижу на горизонте других подходящих имён. Вот почему важно было действовать раньше, иметь чёткие идеи и принимать меры.

Если исключить уже упомянутые имена и ориентироваться на новый профиль, я бы выбрал Фабрегаса. Мне нравится его футбол, он показывает интересные вещи в "Комо". На мой взгляд, он уже готов. Фабрегас показал, что он может хорошо справляться с клубом Серии А», — приводит слова Капелло Football Italia.