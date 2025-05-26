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    Мор — о составе сборной России: Боевой, но не оптимальный

    Футбол Футбол России Сборная России
    Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал состав сборной России на товарищеские матчи с Нигерией и Беларусью.

    Сборная России по футболу
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    Сборная России по футболу

    «В сборной очень много футболистов "Ростова". Видимо, это награда за то, что команда вышла в финал Кубка. Удивило наличие Абдулакадырова — четыре неполных матча провёл парень. Состав боевой, но не оптимальный. Лично меня расстроило отсутствие Умярова — он сейчас играет очень хорошо», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

    Сборная России продолжает проводить только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров с февраля 2022 года. В марте 2025 года команда под руководством Валерия Карпина одержала две уверенные победы над Гренадой и Замбией с общим счётом 10:0.

    В июне запланированы встречи с Нигерией (6 июня в Москве) и Беларусью (10 июня в Минске).

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