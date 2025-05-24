Адиев: Отрезками «Химки» действовали неплохо против «Спартака»

Главный тренервысказался о матче против(0:5).

«Считаю, отрезками мы действовали неплохо, что в первом тайме, что во втором. При счете 0:1 имели хороший момент, чтобы сравнять счет. Но "Спартак" в своих отрезках реализовал моменты. Мы же свои голы забить не смогли. Ну и в концовке при счете 0:2 я игру раскрыл — сказал помощникам: либо мы забьем и вернемся в игру, либо пропустим. Мы пропустили...

Понимал, что эмоциональная составляющая у них будет на высоком уровне. Но невозможно было всех выпустить с первых минут. Тем не менее, игровое время получили все — это было запланировано», — цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Отметим, что «Химки» финишировали на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.