ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом
  • 18:33
    • «Краснодар» — чемпион России впервые в истории, «Зенит» — второй
  • 19:30
    • Джокович переиграл Хуркача и выиграл 100-й титул в карьере
  • 19:15
    • «Реал» переиграл «Реал Сосьедад» в последнем матче сезона, Мбаппе отметился дублем
  • 18:30
    • «Спартак» разбил «Химки», ЦСКА переиграл «Пари НН» и стал бронзовым призером РПЛ
    Все новости спорта

    Адиев: Отрезками «Химки» действовали неплохо против «Спартака»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Спартак
    Главный тренер «Химок» Магомед Адиев высказался о матче против «Спартака»(0:5).

    Магомед Адиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Адиев

    «Считаю, отрезками мы действовали неплохо, что в первом тайме, что во втором. При счете 0:1 имели хороший момент, чтобы сравнять счет. Но "Спартак" в своих отрезках реализовал моменты. Мы же свои голы забить не смогли. Ну и в концовке при счете 0:2 я игру раскрыл — сказал помощникам: либо мы забьем и вернемся в игру, либо пропустим. Мы пропустили...

    Понимал, что эмоциональная составляющая у них будет на высоком уровне. Но невозможно было всех выпустить с первых минут. Тем не менее, игровое время получили все — это было запланировано», — цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Отметим, что «Химки» финишировали на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Датчане проделают еще одну сенсацию?
  • Швейцария — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Последний матч сезона на «Сан-Мамес» получится веселым
  • «Атлетик» Бильбао — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Бергамаски начнут без прелюдий
  • «Аталанта» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аталанта — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эмполи — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Удинезе — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Венеция — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Музетти — Ханфман
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры