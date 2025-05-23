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    «Крыльям Советов» выдана лицензия для участия в РПЛ в сезоне-2025/2026

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    Клуб российской Премьер-лиги «Крылья Советов» получили лицензию РФС-1 для участия в турнире на следующий сезон. Самарцы ранее испытывали финансовые трудности, которые были успешно преодолены.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с РФС и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов.

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    • На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора в решение существующих проблем.

    При этом мы понимаем, что бюджет клуба, а также наши планы по погашению задолженности перед "РТ-Капитал" подразумевают необходимость максимально эффективно распределять ресурсы клуба в течение сезона.

    Перед клубом по-прежнему будут ставиться задачи по достижению спортивного результата, выполнению финансовых показателей, а также по развитию спортивной вертикали. Задачи амбициозные, но при этом достижимые», — сказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев официальному сайту клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    За тур до конца чемпионата России «Крылья Советов» идут десятыми в 30 очками.

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