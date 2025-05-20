Канчельскис: «Краснодар» пока не готов к чемпионству

Бывший полузащитник сборной Россииподелился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ перед последним туром.

«Я буду гнуть свою линию — "Зенит" станет чемпионом России. Как бы ни сложился последний тур, думаю, "Зенит" выиграет чемпионство. По всем характеристикам они должны быть чемпионами. Клуб отмечает столетие, а состав и подбор игроков более мастеровитый, чем у "Краснодара". Здесь чисто психология. "Краснодар" пока не готов становиться чемпионом. Буду рад ошибаться, но я никогда не переобуваюсь. Если "Краснодар" выиграет, я буду очень за них рад», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками, обгоняя преследователей в лице «Зенита» (63) на одно очко после 29-ти туров.

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