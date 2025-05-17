Агент Батракова: В течение 7–10 дней «Локомотив» сделает заявление о новом контракте

, агент хавбека «Локомотива», выразил мнение, что железнодорожники, скорее всего, в течение 10 дней продлят соглашение с игроком.

Текущий контракт с 19‑летним полузащитником истекает в июне 2027 года.

«Батраков переподпишет контракт с "Локомотивом" до начала следующего сезона? Вероятность есть, она довольно высокая.

Думаю, буквально в течение 7–10 дней "Локомотив" сделает по этому поводу заявление. Будет правильно, если клуб сначала сделает заявление, а потом мы прокомментируем этот факт», — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 35 матчей во всех турнирах. Футболист забил 14 голов и сделал 9 ассистов.