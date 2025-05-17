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    Агент Батракова: В течение 7–10 дней «Локомотив» сделает заявление о новом контракте

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    Владимир Кузьмичев, агент хавбека «Локомотива» Алексея Батракова, выразил мнение, что железнодорожники, скорее всего, в течение 10 дней продлят соглашение с игроком.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    Текущий контракт с 19‑летним полузащитником истекает в июне 2027 года.

    «Батраков переподпишет контракт с "Локомотивом" до начала следующего сезона? Вероятность есть, она довольно высокая.

    Думаю, буквально в течение 7–10 дней "Локомотив" сделает по этому поводу заявление. Будет правильно, если клуб сначала сделает заявление, а потом мы прокомментируем этот факт», — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 35 матчей во всех турнирах. Футболист забил 14 голов и сделал 9 ассистов.

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