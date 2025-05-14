The Athletic: «Ливерпуль» заинтересован в Вирце

желает подписать полузащитникаФлориана Вирца, сообщает The Athletic.

По информации источника, представители английского клуба связывались с представителями 22-летнего немца, чтобы выразить свою заинтересованность в игроке, если он захочет переехать в Англию.

Ранее появилась информация, что Вирц вместе с родителями провел переговоры с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Вирц в текущем сезоне провел 44 встерчи во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Действующий контракт футболиста с леверкузенцами действителен до лета 2027-го года.