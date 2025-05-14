2-й таймЦСКА — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Зенит»ЦСКА — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    The Athletic: «Ливерпуль» заинтересован в Вирце

    Футбол Футбол Германии Байер Футбол Англии Ливерпуль Трансферы
    «Ливерпуль» желает подписать полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает The Athletic.

    Флориан Вирц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Флориан Вирц

    По информации источника, представители английского клуба связывались с представителями 22-летнего немца, чтобы выразить свою заинтересованность в игроке, если он захочет переехать в Англию.

    Ранее появилась информация, что Вирц вместе с родителями провел переговоры с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

    Вирц в текущем сезоне провел 44 встерчи во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Действующий контракт футболиста с леверкузенцами действителен до лета 2027-го года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» заберет себе Кубок Италии
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Казахстан преуспеет в матче с Данией
  • Казахстан — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сложит ли «Реал» полномочия чемпиона против «Мальорки»?
  • «Реал» Мадрид — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 14 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Казахстан — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.66
  • Экспресс дня 15 мая
  • Завтра в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры