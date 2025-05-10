«Атлетико» имеет 67 очков после 34 матчей. «Матрасники» идут третьими по списку и претендуют на бронзу. Команда Симеоне сыграет после выездной ничьи с «Алавесом». Перед этим клуб на своем поле разгромил «Райо Вальекано», оформив вторую домашнюю победу подряд.
«Реал Сосьседад» с 43 очками занимает 12-е место, однако от зоны еврокубков команду отделяют всего 4 пункта. Таким образом, «королевскому клубу» рано сдаваться и нужно набирать очки. При этом гости не выигрывают уже четвертый тур подряд — 2 ничьи и 2 поражения.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Ставки на матч букмекеры принимают с такими котировками: 1.83 на победу «Атлетико», 3.50 на ничью, 4.59 на победу «Реал Сосьедада».
- Аналитики сайта LiveSport пришли к выводу, что «Реал Сосьедад» навяжет борьбу «Атлетико» и попытается набрать очки. Ставки на матч доступны тут.
- Анализ статистики привел ИИ к выводу, что «Атлетико» выиграет со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.
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