10 мая в Мадридеприметв рамках матча 35-го тура испанской Примеры. Начало игры в 22:00 мск.

«Атлетико» имеет 67 очков после 34 матчей. «Матрасники» идут третьими по списку и претендуют на бронзу. Команда Симеоне сыграет после выездной ничьи с «Алавесом». Перед этим клуб на своем поле разгромил «Райо Вальекано», оформив вторую домашнюю победу подряд.

«Реал Сосьседад» с 43 очками занимает 12-е место, однако от зоны еврокубков команду отделяют всего 4 пункта. Таким образом, «королевскому клубу» рано сдаваться и нужно набирать очки. При этом гости не выигрывают уже четвертый тур подряд — 2 ничьи и 2 поражения.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Ставки на матч букмекеры принимают с такими котировками: 1.83 на победу «Атлетико», 3.50 на ничью, 4.59 на победу «Реал Сосьедада».

Аналитики сайта LiveSport пришли к выводу, что «Реал Сосьедад» навяжет борьбу «Атлетико» и попытается набрать очки. Ставки на матч доступны тут.

Анализ статистики привел ИИ к выводу, что «Атлетико» выиграет со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

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