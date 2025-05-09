Источник: «Барселона» близка к подписанию полузащитника «Штутгарта» Штиллера

проявляет серьёзный интерес к 24-летнему полузащитнику сборной Германии и

По информации испанских и немецких источников, каталонский клуб рассматривает Штиллера как одну из приоритетных целей на летнее трансферное окно, а инициатива исходит от нового главного тренера Ханса-Дитера Флика.

В борьбе за Штиллера «Барселона» конкурирует с «Арсеналом» и «Ливерпулем». Мерсисайдцы также готовы сделать крупное предложение — по данным СМИ, сумма трансфера может составить от 36,5 до 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Ангело Штиллер провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника, по данным Transfermarkt, составляет 38 миллионов евро.