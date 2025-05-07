ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Интер — БарселонаМагия на «Сан-Сиро». «Интер» пережил каталонскую бурю и прорвался в финал Лиги Чемпионов
    Все новости спорта

    Пятибратов: Мусаев проделал фантастическую работу с «Краснодаром»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Экс-наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    «Я знаю хорошо Мурада Олеговича, он старается контролировать эмоции, но все же он эмоциональный человек. Футбол — это вообще эмоция. Футбол — это про искру, про заряд энергии. И, конечно, тренеру очень тяжело. Никто не может понять, насколько сильное психологическое давление испытывает тренер, находясь внутри процесса, так как вся ответственность за результат на нем.

    Давайте вспомним, как неоднозначно многие восприняли возвращение Мусаева в "Краснодар" в конце марта прошлого года, после того, как Галицкий решил поменять на тот момент успешного тренера Владимира Ивича.

    Сегодня "Краснодар" — это уже история Мурата Мусаева, это его команда. Посмотрите, какую он проделал фантастическую работу: клуб в зимнее трансферное окно не приобретал футболистов, Мусаев выжимает максимум из тех, кто есть. Конечно, он переживает. Потому что он очень много сделал для этого клуба. Он — его сердце.

    Мусаев работал с молодежными командами, с юношеским составом. Он давно в системе, и он очень хочет порадовать Сергея Николаевича Галицкого успехом. Конечно, он нервничает. Но, на мой взгляд, сейчас его нервы, вот это агрессивное временами поведение отражает сам "Краснодар". Дерзкий и целеустремленный. "Краснодар" сейчас готов к великим свершениям», — приводит слова Пятибратова «МК».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» после 27 туров лидирует в таблице РПЛ. Клуб набрал 61 очко.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Арсенал» снова много не забьют
  • «ПСЖ» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Удержится ли команда Роналду в чемпионской гонке?
  • «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли Павлюченкова пройти первый круг в Риме?
  • Павлюченкова — Бултер. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  7.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Фиорентина — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Стернс — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Жабер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фирнли — Фоньини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры