Пятибратов: Мусаев проделал фантастическую работу с «Краснодаром»

Экс-наставник «Факела»оценил работув «Краснодаре».

«Я знаю хорошо Мурада Олеговича, он старается контролировать эмоции, но все же он эмоциональный человек. Футбол — это вообще эмоция. Футбол — это про искру, про заряд энергии. И, конечно, тренеру очень тяжело. Никто не может понять, насколько сильное психологическое давление испытывает тренер, находясь внутри процесса, так как вся ответственность за результат на нем.

Давайте вспомним, как неоднозначно многие восприняли возвращение Мусаева в "Краснодар" в конце марта прошлого года, после того, как Галицкий решил поменять на тот момент успешного тренера Владимира Ивича.

Сегодня "Краснодар" — это уже история Мурата Мусаева, это его команда. Посмотрите, какую он проделал фантастическую работу: клуб в зимнее трансферное окно не приобретал футболистов, Мусаев выжимает максимум из тех, кто есть. Конечно, он переживает. Потому что он очень много сделал для этого клуба. Он — его сердце.

Мусаев работал с молодежными командами, с юношеским составом. Он давно в системе, и он очень хочет порадовать Сергея Николаевича Галицкого успехом. Конечно, он нервничает. Но, на мой взгляд, сейчас его нервы, вот это агрессивное временами поведение отражает сам "Краснодар". Дерзкий и целеустремленный. "Краснодар" сейчас готов к великим свершениям», — приводит слова Пятибратова «МК».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» после 27 туров лидирует в таблице РПЛ. Клуб набрал 61 очко.