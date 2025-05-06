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    Деян Станкович«Спартак» — снова мимо чемпионского титула. И вот почему
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    Вахания: «Ростов» сделает все возможное для победы над «Спартаком» в Кубке России

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    Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, чего ждет от матча со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России. По словам футболиста, с красно-белыми нужно сыграть организованно и с максимальной самоотдачей.

    Илья Вахания
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    Илья Вахания

    «Как пройти "Спартак" и оказаться в Суперфинале Кубка? Сложный вопрос. Его лучше задавать тренерам. Но очевидно, что надо сыграть максимально организованно и с максимальной самоотдачей. Тут я ничего нового не скажу.

    В любом случае уверен, что с той игрой, которую мы показываем в большинстве матчей, мы способны выиграть. Тем более "Спартак" мы уже проходили в нынешнем Кубке — обыграли его в Пути РПЛ (1:0; 2:1). Почему бы нам не повторить это в Пути регионов? Считаю, что нам это по силам.

    Мы максимально настроены на Кубок, как и на матчи чемпионата. Очень хотим выиграть этот трофей, порадовать ростовских болельщиков. И сделаем для этого все возможное», — сказал Вахания «Известиям».

    Матч между «Спартаком» и «Ростовом» в рамках финала Пути регионов Кубка России состоится 15 мая в Москве на «Лукойл Арене». Встреча начнется в 20:00 мск.

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