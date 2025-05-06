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    Федерико Димарко и Ламин Ямаль«Интер» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    Мхитарян: Мы хотим сделать все возможное, чтобы пройти дальше

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    Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Генрих Мхитарян — полузащитник «Интера»
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    Генрих Мхитарян — полузащитник «Интера»

    «Это игра, которая может вывести нас в финал, мы хотим сделать всё возможное вместе с нашими болельщиками, чтобы пройти дальше.

    Помогает ли опыт? Не только опыт, но и ясность и спокойствие. Мы все должны быть едины, бороться за победу в этом матче.

    Выйдем ли мы на поле с мыслью о том, что мы сильнее "Барсы"? Нет. Мы выходим на поле, чтобы сыграть эту игру, сделать всё, что в наших силах, а там посмотрим», — сказал Мхитарян на пресс-конференции.

  • «Интер» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
  • Онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов «Интер» — «Барселона»
  • Сегодня

    • Напомним, что ответная игра между «Интером» и «Барселоной» состоится сегодня, 6-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы — тут.

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