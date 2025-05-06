Мхитарян: Мы хотим сделать все возможное, чтобы пройти дальше

Полузащитникподелился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против

«Это игра, которая может вывести нас в финал, мы хотим сделать всё возможное вместе с нашими болельщиками, чтобы пройти дальше.

Помогает ли опыт? Не только опыт, но и ясность и спокойствие. Мы все должны быть едины, бороться за победу в этом матче.

Выйдем ли мы на поле с мыслью о том, что мы сильнее "Барсы"? Нет. Мы выходим на поле, чтобы сыграть эту игру, сделать всё, что в наших силах, а там посмотрим», — сказал Мхитарян на пресс-конференции.

Напомним, что ответная игра между «Интером» и «Барселоной» состоится сегодня, 6-го мая в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы — тут.