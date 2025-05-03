«Локомотив» сыграл вничью с «Оренбургом» дома

сыграл вничью св домашнем матче 27-го тур РПЛ — 1:1.

Счет в матче открыл Сергей Пиняев на 57-й минуте встречи. «Оренбург» сравнял на 66-й минуте встречи благодаря точному удару Алексея Татаева, тем самым реализовав численное преимущество после удаления Артема Тимофеева из «Локомотива» двумя минутами ранее.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Оренбург 1:1 Голы: 1:0 Сергей Пиняев (57'), 1:1 Алексей Татаев (66') Локомотив: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Егор Погостнов, Максим Ненахов, Артём Тимофеев, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (Тимур Сулейманов, 74'), Владислав Сарвели (Данила Годяев, 67'), Дмитрий Воробьёв (Вадим Раков, 74') Оренбург: Богдан Москвичёв (Николай Сысуев, 77'), Андрей Малых (Казымджан Караташ, 61'), Данила Прохин, Артем Касимов, Алексей Татаев, Максим Сидоров, Иван Башич (Ярослав Михайлов, 77'), Дмитрий Рыбчинский, Саид Сахархизан (Максим Савельев, 46'), Эмирджан Гюрлюк (Ацамаз Ревазов, 84'), Брайан Мансилья Предупреждение: Евгений Морозов (4')

«Локомотив» занимает 6-е место в РПЛ с 46 очками. «Оренбург» остается в зоне вылета на 15-й строчке турнирной таблицы с 18 очками.

Календарь и таблица РПЛ