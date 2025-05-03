ОконченКраснодар — Рубин 2:1Онлайн
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    «Краснодар»«Краснодар» — «Рубин» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
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    «Краснодар» сломил сопротивление «Рубина» и упрочил лидерство

    «Краснодар» — «Рубин»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле обыграл «Рубин» со счетом 2:1.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    В первой половине тайме в составе хозяев поля смогли отличиться Эдуард Сперцян с пенальти и Виктор Тормена. Во второй половине встречи за гостей забил Илья Рожков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Рубин 2:1
    Голы: 1:0 Эдуард Сперцян (пенальти) (5'), 2:0 Витор Тормена (40'), 2:1 Илья Рожков (83') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Джованни Гонсалес, Лукас Оласа, Кайо, Александр Черников (Никита Кривцов, 46'), Кевин Ленини, Эдуард Сперцян (Данила Козлов, '), Жуан Баши (Олакунле Олусегун, 86'), Виктор Са (Мозес Кобнан, 71'), Джон Кордоба Рубин: Евгений Ставер, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Угочукву Иву, Дмитрий Кабутов, Валентин Вада (Олег Иванов, 75'), Велдин Ходжа, Руслан Безруков (Илья Рожков, 76'), Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку Предупреждение: Александр Черников (6')

    Календарь и таблица РПЛ

    В активе «Краснодара» теперь 61 очко и первое место в турнирной таблице. Команда на семь баллов опережает второй «Зенит», у которого игра в запасе. У «Рубина» осталось 39 очков и седьмая строчка.

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